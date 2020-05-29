Экс-капитан Днепра, а ныне главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань, поделился мыслями относительно своего бывшего наставника Мирона Маркевича.

"Мирон Маркевич принес в нашу команду такую ​​нотку, которая помогла добавить в коллектив, скажем так, изюма. Он раскрепостил ребят, нашел подход к каждому футболисту..

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Мы нашли свою игру, показывали комбинационный футбол, в то время как при Рамосе больше играли на контратаках. В совокупности это принесло соответствующий результат – мы стали сильнее. В первую очередь, с этим тренером мы стали играть более уверенно.

Чуйка у Маркевича – это дар божий. Он чувствовал много моментов. Я помню: Богданович ставит игрока, тот выходит и делает результат", – сказал Ротань в комментарии программе "Залишайся з футболом".

Напомним, Маркевич возглавлял Днепр с 2014 по 2016 год и вывел "сине-бело-голубых" в финал Лиги Европы сезона 2014/15, где команда уступила Севилье (2:3).

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