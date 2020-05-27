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Маркевич выделил ключевых игроков Днепра времен финала Лиги Европы

13:11 98 Читати українською
Маркевич выделил ключевых игроков Днепра времен финала Лиги Европы
Мирон Маркевич / Фото из открытых источников

Мирон Маркевич вспомнил, кто из игроков выполнял функции вожака в Днепре, который дошел до финала Лиги Европы 2014/15.

"В разных ситуациях было по-разному. О капитанских способностях Руслана Ротаня всем известно. Евгений Коноплянка провел тот сезон на высоком уровне. Как всегда с жаждой борьбы на поле выходил Роман Зозуля. По-новому раскрылся Евгений Шахов. Никола Калинич много забивал, а Евгений Селезнев вывел Днепр в финал Лиги Европы.

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Могу кого-то другого забыть. И вообще тогда был сильный коллектив. Ведь надо еще учитывать, что мы не играли на своем поле. Только в матчах плей-офф в Киеве количество зрителей стало понемногу увеличиваться. Отдельное спасибо болельщикам за полуфинальный матч против Наполи. Такой поддержки давно видеть не приходилось", – признался Маркевич в комментарии Команда№1.

Напомним, в эпичном финальном матче Лиги Европы 2014/15 Днепр уступил Севилье (2:3).

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Теги
Мирон Маркевич Руслан Ротань Руслан Ротань Лига Европы Днепр Днепр Роман Зозуля Роман Зозуля Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Евгений Селезнев Евгений Селезнев Евгений Шахов Евгений Шахов Никола Калинич Никола Калинич
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