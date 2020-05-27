Маркевич выделил ключевых игроков Днепра времен финала Лиги Европы

Мирон Маркевич вспомнил, кто из игроков выполнял функции вожака в Днепре, который дошел до финала Лиги Европы 2014/15.

"В разных ситуациях было по-разному. О капитанских способностях Руслана Ротаня всем известно. Евгений Коноплянка провел тот сезон на высоком уровне. Как всегда с жаждой борьбы на поле выходил Роман Зозуля. По-новому раскрылся Евгений Шахов. Никола Калинич много забивал, а Евгений Селезнев вывел Днепр в финал Лиги Европы.

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Могу кого-то другого забыть. И вообще тогда был сильный коллектив. Ведь надо еще учитывать, что мы не играли на своем поле. Только в матчах плей-офф в Киеве количество зрителей стало понемногу увеличиваться. Отдельное спасибо болельщикам за полуфинальный матч против Наполи. Такой поддержки давно видеть не приходилось", – признался Маркевич в комментарии Команда№1.

Напомним, в эпичном финальном матче Лиги Европы 2014/15 Днепр уступил Севилье (2:3).

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