toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР ДИНАМО - ОЛІМПІК БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ КОРОНАВІРУС

Маркевич виділив ключових гравців Дніпра часів фіналу Ліги Європи

13:11 111 Читать на русском
Маркевич виділив ключових гравців Дніпра часів фіналу Ліги Європи
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Мирон Маркевич пригадав, хто з гравців виконував функції вожака в Дніпрі, який дійшов до фіналу Ліги Європи 2014/15.

"У різних ситуаціях було по-різному. Про капітанські здібності Руслана Ротаня всім відомо. Євген Коноплянка провів той сезон на високому рівні. Як завжди з жагою боротьби на поле виходив Роман Зозуля. По-новому розкрився Євген Шахов. Нікола Калініч багато забивав, а Євген Селезньов вивів Дніпро в фінал Ліги Європи.

Маркевич обрав між Зорею і Динамо у боротьбі за друге місце УПЛ

Можу когось іншого забути. І взагалі тоді був сильний колектив. Адже треба ще враховувати, що ми не грали на своєму полі. Тільки в матчах плей-офф в Києві кількість глядачів стала потроху збільшуватися. Окреме спасибі уболівальникам за півфінальний матч проти Наполі. Такої підтримки давно бачити не доводилося", – зізнався Маркевич у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, у епічному фінальному матчі Ліги Європи 2014/15 Дніпро поступився Севільї (2:3).

Дніпро, який міг стати чемпіоном: нищівний удар від Динамо, шалені трансфери і російський слід

blog_ava
Смалійчук купив Карпати у Димінського, – журналіст
12:43
4322
Теги
Мирон Маркевич Руслан Ротань Руслан Ротань Ліга Європи Дніпро Дніпро Роман Зозуля Роман Зозуля Євген Коноплянка Євген Коноплянка Євген Селезньов Євген Селезньов Євген Шахов Євген Шахов Нікола Калініч Нікола Калініч
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
34
хв
Динамо
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук