Маркевич виділив ключових гравців Дніпра часів фіналу Ліги Європи

Мирон Маркевич пригадав, хто з гравців виконував функції вожака в Дніпрі, який дійшов до фіналу Ліги Європи 2014/15.

"У різних ситуаціях було по-різному. Про капітанські здібності Руслана Ротаня всім відомо. Євген Коноплянка провів той сезон на високому рівні. Як завжди з жагою боротьби на поле виходив Роман Зозуля. По-новому розкрився Євген Шахов. Нікола Калініч багато забивав, а Євген Селезньов вивів Дніпро в фінал Ліги Європи.

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Можу когось іншого забути. І взагалі тоді був сильний колектив. Адже треба ще враховувати, що ми не грали на своєму полі. Тільки в матчах плей-офф в Києві кількість глядачів стала потроху збільшуватися. Окреме спасибі уболівальникам за півфінальний матч проти Наполі. Такої підтримки давно бачити не доводилося", – зізнався Маркевич у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, у епічному фінальному матчі Ліги Європи 2014/15 Дніпро поступився Севільї (2:3).

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