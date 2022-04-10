Известный украинский специалист Мирон Маркевич призвал как можно скорее начать подготовку к квалификационному матчу за выход на ЧМ-2022 против шотландцев.

"Сборной Украины в июне нужно играть. Сейчас это вопрос номер один. Нужно собрать футболистов заграницей с семьями.

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Украинские легионеры играют и поддерживают форму. К ним нужно присоединить сборников, которые находятся в Украине или выехали. Нужно провести полноценный сбор. У нас осталось не так много времени. Мы должны играть с Шотландией. И не просто играть, а постараться выиграть. Для этого нужно подготовиться", – сказал Маркевич в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, накануне УЕФА предложил УАФ новые даты проведения матча с Шотландией – 31 мая или 1 июня. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций не против того, чтобы результат матча был автоматически засчитан и на поединок Лиги наций между этими командами (запланированный на 7 июня).

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