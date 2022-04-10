"Збірній України у червні треба грати. Нині це питання номер один. Потрібно зібрати футболістів із сім'ями за кордоном.

Шотландія – Україна: УЄФА запропонував УАФ нові дати матчу відбору на ЧС-2022

Українські легіонери грають та підтримують форму. До них потрібно доєднати збірників, які перебувають в Україні або виїхали. Потрібно провести повноцінний збір. У нас залишилось не так багато часу. Ми маємо зіграти з Шотландією. І не просто зіграти, а спробувати виграти. Для цього треба підготуватися", – сказав Маркевич у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, напередодні УЄФА запропонував УАФ нові дати проведення матчу з Шотландією – 31 травня чи 1 червня. Окрім того, Союз європейських футбольних асоціацій не проти, аби результат матчу був автоматичного зарахований і на поєдинок Ліги націй між цими командами (запланований на 7 червня).

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