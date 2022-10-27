Маркевич в Динамо? Зозуля и Худжамов метят на кресло Павелка – дайджест новостей от "Футбол 24"
27 октября 23:30 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил обзор самых интересных новостей последних дней. Среди них – возможная замена Андрея Павелко в должности президента УАФ и шансы Мирона Маркевича возглавить Динамо.
Бывший тренер сборной Украины оценил возможность возглавить киевское Динамо, а Рустам Худжамов рассказал об амбициях баллотироваться на пост президента УАФ. Смотрите видеодайджест новостей на YouTube-канале "Футбол 24".
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