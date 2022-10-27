Маркевич у Динамо? Зозуля та Худжамов цілять на крісло Павелка – дайджест новин від "Футбол 24"
23:30 - Читать на русском
"Футбол 24" підготував огляд найцікавіших новин останніх днів. Серед них – можлива заміна Андрія Павелка на посаді президента УАФ та шанси Мирона Маркевича очолити Динамо.
Колишній тренер збірної України оцінив ймовірність очолити київське Динамо, а Рустам Худжамов розповів про амбіції балотуватися на посаду президента УАФ. Дивіться відеодайджест новин на YouTube-каналі "Футбол 24".
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