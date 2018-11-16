Маркевич прогнозирует появление новичков в сборной Украины в матче против Словакии

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич ожидает, что главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко применит ротацию в матче против Словакии.

"Конечно, любая игра сборной сопровождается повышенным интересом со стороны болельщиков. Понятно, что задача уже выполнена, но, все равно, результат важен.

Словакия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Правда, вместе с этим, думаю, главный тренер попробует новичков, даст им возможность себя проявить и это правильно будет, чтобы понять, как они на таком уровне будут играть. Хочется, конечно, закончить год на хорошей ноте, но при этом есть возможность проверить новичков.

Молодые игроки? Думаю, Андрей Шевченко правильно делает, потому что в таких матчах можно посмотреть их возможности, потому что одно дело играть в чемпионате Украины, а другое – на таком уровне, уровне сборных. Однако посмотрим, выйдут они на поле и как себя проявят", – передает слова Маркевича XSport.

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