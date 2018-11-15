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Маркевич прогнозує появу новачків у збірній України в матчі проти Словаччини

22:20 357 Читать на русском
Маркевич прогнозує появу новачків у збірній України в матчі проти Словаччини
Мирон Маркевич / REUTERS

Екс-тренер збірної України Мирон Маркевич очікує, що головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко застосує ротацію у матчі проти Словаччини.

"Звичайно, будь-яка гра збірної супроводжується підвищеним інтересом з боку вболівальників. Зрозуміло, що завдання вже виконане, але, все одно, результат важливий.

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Правда, разом з цим, думаю, головний тренер спробує новачків, дасть їм можливість себе проявити і це правильно буде, щоб зрозуміти, як вони на такому рівні будуть грати. Хочеться, звичайно, закінчити рік на хорошій ноті, але при цьому є можливість перевірити новачків.

Молоді гравці? Думаю, Андрій Шевченко правильно робить, тому що в таких матчах можна подивитися їх можливості, тому що одна справа грати в чемпіонаті України, а інша – на такому рівні, рівні збірних. Однак подивимося, чи вийдуть вони на поле і як себе проявлять", – передає слова Маркевича XSport.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
22
год
:
12
хв
Україна
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Теги
Словаччина - Україна Збірна України Україна Україна Мирон Маркевич
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