Словакия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отдает должное команде Словакии и накануне последнего матча в группе Лиги наций отмечает, что мотивация у игроков должна быть всегда.

"У нас есть два матча, сегодня после тренировки будем решать, кто из игроков будет лучше выглядеть. Завтра обсудим наш план на игру и решим, какой состав будет выходить. Вызваны новые игроки, мы на них однозначно рассчитываем, и кто-то из них может выйти завтра.

Мотивация всегда должна быть повышенной. Тем более когда играем с таким соперником. Словакии больше нужна победа, тем более, что мы играем на выезде. Несмотря на то. Что команда уже решила задачу, для нас главное – хорошо сыграть ради наших болельщиков и для собственной уверенности. Сборная Словакия очень мотивирована. У них очень сильная команда, как коллективно, да и индивидуально.

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Мы потеряли двух ключевых игроков – Ярмоленко и Марлоса. Есть новички. И очень важно, чтобы те игроки, которые будут играть завтра, возможно, кто-то из них будет играть в первый раз, правильно подошли к этой игре, внесли свой определенный вклад в нашу коллективную систему игры, которого мы от них будем ждать.

Бывший тренер Словакии Козак, пожалуй, был самым успешным тренером этой команды. Это человек, который создал хороший коллектив, хорошую команду. Сейчас пришел новый тренер, и у игроков, думаю, будет запредельная мотивация. Понятно, что за такой короткий период трудно сделать серьезные изменения. Все-таки, наверное, соперник будет действовать по тем принципам, которые уже были наработаны.

Замену Василию Кравцу пока не планируем, если не будет больше потерь. Мы всегда планируем состав таким образом, чтобы было достаточно игроков на замену кому-то при необходимости. Потенциал этой сборной? Ее нельзя сравнивать с предыдущими, это разные поколения. Различные сборные. Главное, что эта сборная на правильном пути. Молодые игроки растут, в коллективе взаимопонимание, хорошая атмосфера. Перед этим коллективом можно ставить определенные задачи. Поэтому мне приятно работать с такой командой", – сказал он на пресс-конференции в Трнаве накануне матча со Словакией.

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