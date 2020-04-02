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Маркевич озвучил свой формат продолжения сезона в Украине

14:28 144 Читати українською
Маркевич озвучил свой формат продолжения сезона в Украине
Мирон Маркевич / Фото из открытых источников

Легендарный тренер Мирон Маркевич поделился своим планом возобновления матчей чемпионата Украины.

"Без футбола тяжело и, думаю, не только мне. Но никуда от текущей ситуации с пандемией коронавируса не денешься. Надо ждать. Возобновление УПЛ? Вы сами понимаете, что это все зависит от ситуации не только у нас, но и в Европе, где пандемия никак не пойдет на спад. Конечно, хотелось бы закончить турнир, только так будет наиболее правильно.

Маркевич признался, что некоторые клубы УПЛ не хотят платить игрокам после остановки турнира

Было бы нетрудно проводить по два тура в неделю. Если бы в середине мая продолжить соревнования, то можно безболезненно доиграть сезон. Но опять же, здесь все зависит от того, как будет проявлять себя вирус. Хочется верить, что в мире современных технологий ученые найдут ему противодействие", – рассказал Маркевич в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, матчи всех профессиональных лиг в Украине остановлены на неопределенный срок, базовая дата возобновления – 15 мая.

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коронавирус Мирон Маркевич
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