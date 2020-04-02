Маркевич озвучил свой формат продолжения сезона в Украине

Легендарный тренер Мирон Маркевич поделился своим планом возобновления матчей чемпионата Украины.

"Без футбола тяжело и, думаю, не только мне. Но никуда от текущей ситуации с пандемией коронавируса не денешься. Надо ждать. Возобновление УПЛ? Вы сами понимаете, что это все зависит от ситуации не только у нас, но и в Европе, где пандемия никак не пойдет на спад. Конечно, хотелось бы закончить турнир, только так будет наиболее правильно.

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Было бы нетрудно проводить по два тура в неделю. Если бы в середине мая продолжить соревнования, то можно безболезненно доиграть сезон. Но опять же, здесь все зависит от того, как будет проявлять себя вирус. Хочется верить, что в мире современных технологий ученые найдут ему противодействие", – рассказал Маркевич в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, матчи всех профессиональных лиг в Украине остановлены на неопределенный срок, базовая дата возобновления – 15 мая.

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