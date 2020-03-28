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Маркевич признался, что некоторые клубы УПЛ не хотят платить игрокам после остановки турнира

20:09 59 Читати українською
Маркевич признался, что некоторые клубы УПЛ не хотят платить игрокам после остановки турнира
Мирон Маркевич / Фото ФК Шахтер

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями относительно возможных вариантов завершения нынешнего сезона УПЛ.

"Давайте еще подождем месяц. Посмотрим, какая ситуация у нас в стране сложится. Хочется, чтобы чемпионат доиграли. Есть много позиций, которые не определены – второе место, кто вылетит. Хочется доиграть, но не от нас это зависит.

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Нужно, чтобы президенты клубов собрались, обсудили все. Очевидно, что уже есть убытки. Некоторые готовы платить игрокам, некоторые, я знаю, не хотят платить", – цитирует Маркевича sport.ua со ссылкой на ТК Футбол 1.

Напомним, УПЛ приостановила чемпионат на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Теги
коронавирус УПЛ Мирон Маркевич
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