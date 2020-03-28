Маркевич признался, что некоторые клубы УПЛ не хотят платить игрокам после остановки турнира

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями относительно возможных вариантов завершения нынешнего сезона УПЛ.

"Давайте еще подождем месяц. Посмотрим, какая ситуация у нас в стране сложится. Хочется, чтобы чемпионат доиграли. Есть много позиций, которые не определены – второе место, кто вылетит. Хочется доиграть, но не от нас это зависит.

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Нужно, чтобы президенты клубов собрались, обсудили все. Очевидно, что уже есть убытки. Некоторые готовы платить игрокам, некоторые, я знаю, не хотят платить", – цитирует Маркевича sport.ua со ссылкой на ТК Футбол 1.

Напомним, УПЛ приостановила чемпионат на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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