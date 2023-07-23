"Гладкий в Карпатах? Даже не знаю кто занимается этой дезинформацией. Львовский клуб с никакими предложениями к Гладкому не обращался. Я ничего не имею против Гладкого, в свое время он был сильным форвардом, но его лучшие матчи уже позади. Тем более, что в Карпатах создают боеспособную команду с акцентом на молодых исполнителей.

Экс-форвард Динамо и Шахтера может присоединиться к Карпатам – он забивал Барселоне дубль на Камп Ноу

Карпаты продолжают поиски нападающего, похожего на легенду "львов" Батисту? И, похоже, такого форварда мы таки нашли. Не хочу опережать событий, но надеюсь, что на следующей неделе он появится в расположении Карпат. Он – из Бразилии, однако это не тот форвард, которого мы ждали еще перед ужгородским сбором", – поделился Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, Гладкий ранее играл за Шахтер, Динамо, Днепр, Зарю и другие клубы. В составе "горняков" Александр оформлял дубль в ворота Барселоны на Камп Ноу в матче Лиги чемпионов. Прошлый сезон нападающий провел в Черноморце, за который сыграл 21 матч и забил 1 гол.

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