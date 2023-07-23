"Гладкий в Карпатах? Навіть не знаю хто займається цією дезінформацією. Львівський клуб з ніякими пропозиціями до Гладкого не звертався. Я нічого не маю проти Гладкого, свого часу він був сильним форвардом, але його найкращі матчі вже позаду. Тим паче, що в Карпатах створюють боєздатну команду з акцентом на молодих виконавців.

Екс-форвард Динамо та Шахтаря може приєднатись до Карпат – він забивав Барселоні дубль на Камп Ноу

Карпати продовжують пошуки нападника, схожого на легенду "левів" Батісту? І, схоже, такого форварда ми таки знайшли. Не хочу випереджати подій, але сподіваюся, що наступного тижня він з'явиться в розташуванні Карпат. Він – із Бразилії, проте це не той форвард, якого ми чекали ще перед ужгородським збором", – поділився Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Гладкий раніше грав за Шахтар, Динамо, Дніпро, Зорю та інші клуби. У складі "гірників" Олександр оформлював дубль у ворота Барселони на Камп Ноу в матчі Ліги чемпіонів. Минулий сезон нападник провів у Чорноморці, за який зіграв 21 матч та забив 1 гол.

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