Армения – Украина: Петраков обьявил заявку на матч Лиги наций
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выбрал игроков, которые смогут сыграть против Армении в поединке Лиги наций.
В заявку на поединок Лиги наций против Армении попали 23 игрока, сообщает официальный сайт УАФ. Не нашлось места в ней потенциальному дебютанту – Эдуарду Сарапию. В списке есть другой новичок – голкипер Евгений Волынец.
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Голкиперы: Волынец, Лунин, Ризнык.
Защитники: Бондарь, Михайличенко, Кривцов, Забарный, Миколенко, Тымчик, Качараба, Матвиенко, Караваев.
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Игнатенко, Цыганков, Пихаленок, Зубков.
Нападающие: Яремчук, Довбик.
Поединок с Арменией состоится уже сегодня, 24 сентября, начало в 16:00. Украина вторая в группе B1, отставая от Шотландии на 2 пункта.