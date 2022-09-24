Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выбрал игроков, которые смогут сыграть против Армении в поединке Лиги наций.

В заявку на поединок Лиги наций против Армении попали 23 игрока, сообщает официальный сайт УАФ. Не нашлось места в ней потенциальному дебютанту – Эдуарду Сарапию. В списке есть другой новичок – голкипер Евгений Волынец.

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Голкиперы: Волынец, Лунин, Ризнык.

Защитники: Бондарь, Михайличенко, Кривцов, Забарный, Миколенко, Тымчик, Качараба, Матвиенко, Караваев.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Игнатенко, Цыганков, Пихаленок, Зубков.

Нападающие: Яремчук, Довбик.

Поединок с Арменией состоится уже сегодня, 24 сентября, начало в 16:00. Украина вторая в группе B1, отставая от Шотландии на 2 пункта.

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