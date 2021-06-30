Председатель Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич вспомнил, что в свое время именно благодаря ему форвард "сине-желтых" Артем Довбик оказался в Днепре.

"Еще раз убеждаешься, как в футболе многое зависит от мелочей. В свое время Артем Довбик не оказался бы среди кандидатов в сборную, если бы не травмы основных нападающих – Артема Беседина и Mораеса. И во вчерашнем поединке он не вышел бы на замену, если бы не повреждения того же Беседина.

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А так, все сложилось удачно для сборной и Довбика, который забил победный гол. Я рад за Артема еще и потому, что в 2016 году именно по моей инициативе он появился в Днепре. Помнится, уже после нескольких тренировок я сказал, чтобы с ним срочно подписали контракт.

На мой взгляд, именно Довбик – это будущее сборной Украины. Артем быстрый, нацеленный на ворота, обладает сильным ударом, гренадер. Ему только надо доверять и, убежден, что он станет лидером главной команды страны.

Я очень рад за ребят. Благодаря правильно выбранной тактике с двумя опорными полузащитниками, у нас не возникало брешей на проблемном левом фланге. В действиях появилась сбалансированность и слаженность. Бросалось в глаза, что подопечные Андрея Шевченко были свежее соперника. Согласен, вчера удача была на нашей стороне, но недаром говорят, что везет сильнейшим. Тем более, что мотивация у нас зашкаливала, все горели желанием сыграть через не могу, словно это финал. И сборная Украины таки добилась исторической победы!

Что дальше? Многочисленные эксперты отдают предпочтение нашим визави в четвертьфинале – англичанам. Да, они побыстрее тех же шведов, в их составе хватает топовых игроков. Но ничего страшного, представится возможность, надо доказать, что иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс. К тому же, на матче в Риме будет больше наших болельщиков, которые уже доказывали на этом еврофоруме, что они настоящий 12-й игрок", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, четвертьфинальный поединок Евро-2020 против сборной Англии украинцы проведут 3 июля в Риме. Начало встречи в 22:00.

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