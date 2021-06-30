"Ще раз переконуєшся, як у футболі багато залежить від дрібниць. Свого часу Артем Довбик не опинився б серед кандидатів у збірну, якби не травми основних нападників – Артема Бєсєдіна і Mораєса. І у вчорашньому поєдинку він не вийшов би на заміну, якби не пошкодження того ж Бєсєдіна.

Довбик зацікавив Торіно і Реал Сосьєдад, – TMW

А так, все склалося вдало для збірної і Довбика, який забив переможний гол. Я радий за Артема ще й тому, що у 2016 році саме з моєї ініціативи він з'явився у Дніпрі. Пригадується, вже після декількох тренувань я сказав, щоб з ним терміново підписали контракт.

На мій погляд, саме Довбик – це майбутнє збірної України. Артем швидкий, націлений на ворота, володіє сильним ударом, гренадер. Йому тільки треба довіряти і, переконаний, що він стане лідером головної команди країни.

Я дуже радий за хлопців. Завдяки правильно обраній тактиці з двома опорними півзахисниками, у нас не виникало проломів на проблемному лівому фланзі. В діях з'явилася збалансованість і злагодженість. Впадало в очі, що підопічні Андрія Шевченка були свіжішими за суперника. Згоден, вчора удача була на нашому боці, але ж недарма кажуть, що щастить сильнішим. Тим більше, що мотивація у нас зашкалювала, всі горіли бажанням зіграти через не можу, наче це фінал. І збірна України таки домоглася історичної перемоги!

Що далі? Численні експерти віддають перевагу нашим візаві у чвертьфіналі – англійцям. Так, вони швидші за тих же шведів, у їхньому складі вистачає топових гравців. Але нічого страшного, коли з'явиться можливість, треба довести, що іноді дисципліна і неймовірна самовіддача б'ють клас. До того ж, на матчі в Римі буде більше наших уболівальників, які вже доводили на цьому єврофорумі, що вони справжній 12-й гравець", – сказав Маркевич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, чвертьфінальний поєдинок Євро-2020 проти збірної Англії українці проведуть 3 липня у Римі. Початок зустрічі о 22:00.

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