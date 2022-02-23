"Задолженности Мариуполя? С этим в Мариуполе никогда не было проблем. В финансовом плане все очень солидно и профессионально. Мой контракт с клубом? До лета этого года. Как и было подписано – на год. Пока нужно сохранить прописку Мариуполя в УПЛ, а там увидим.

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Когда был ближе к уходу из Мариуполя? Был такой разговор после игры с Черноморцем (в августе 2021 года – прим.). Я ощущал ответственность за результат. К тому же, в то время у нас не совсем клеилась игра. В тот момент я хотел прекратить сотрудничество с Мариуполем. Но меня остановил вице-президент Мариуполя Андрей Санин.

Он сказал, что клуб мне полностью доверяет и у меня действующий контракт, который я должен выполнять. Потом игра команды улучшилась, но результаты улучшить не удалось. На это повлияли многие факторы. Не хочу об этом говорить. Надеюсь, во втором круге результаты придут и мы исправим ситуацию. Я чувствую доверие от руководства, и у меня хорошие отношения с командой. Планирую до конца, но футбольная тренерская жизнь непредсказуема", – поделился Остап Маркевич в комментарии Fanday.

Добавим, что Мариуполь находится на последней строчке УПЛ, имея в активе 8 очков.

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