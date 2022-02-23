"Заборгованості Маріуполя? Із цим у Маріуполі ніколи проблем не було. У фінансовому плані все дуже солідно та професіонально. Мій контракт з клубом? До літа цього року. Як і було підписано – на рік. Поки що треба зберегти прописку Маріуполя в УПЛ, а там побачимо.

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Коли був найближче до відходу з Маріуполя? Була така розмова після гри з Чорноморцем (у серпні 2021 року – прим.). Я відчував відповідальність за результат. До того ж, на той час у нас не зовсім клеїлася гра. На той момент я хотів припинити співпрацю з Маріуполем. Але мене зупинив віце-президент Маріуполя Андрій Санін.

Він сказав, що клуб мені повністю довіряє і маю чинний контракт, який я повинен виконувати. Потім гра команди покращилася, але результати покращити не вдалося. На це вплинуло багато факторів. Не хочу про це говорити. Сподіваюся, у другому колі результати прийдуть, і ми виправимо ситуацію. Я відчуваю довіру від керівництва, і маю гарні стосунки з командою. Планую до кінця, але футбольне тренерське життя непередбачуване", – поділився Остап Маркевич у коментарі Fanday.

Додамо, що Маріуполь перебуває на останній сходинці УПЛ, маючи в активі 8 очок.

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