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Маркевич: Игроки сборной Украины голодны к победам, жду максимальный результат

15:59 82 Читати українською
Маркевич: Игроки сборной Украины голодны к победам, жду максимальный результат
Мирон Маркевич / Фото из соцсетей

Экс-наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич поделился ожиданиями от поединка Лиги наций Украина – Словакия.

"Я не считаю, что у игроков сборной отсутствует мотивация. Во-первых, в составе словаков есть сразу несколько звездных футболистов, которые захотят доказать случайность последних неудач, а менее опытным – понравиться новому тренерскому штабу. Это должно заставить наших футболистов отнестись к поединку с максимальной ответственностью.

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А во-вторых, на матч приедет много болельщиков из Украины, поэтому Андрей Шевченко и его подопечные захотят порадовать их зрелищной игрой.

Уверен, что наши футболисты голодны к победам, поэтому они сделают все, чтобы закончить этот турнир с максимальным результатом", – цитирует Маркевича издание Команда 1.

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
3
час
:
1
мин
Украина
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Теги
Сборная Украины Украина Украина Лига наций Словакия - Украина Мирон Маркевич
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