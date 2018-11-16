Маркевич: Игроки сборной Украины голодны к победам, жду максимальный результат

Экс-наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич поделился ожиданиями от поединка Лиги наций Украина – Словакия.

"Я не считаю, что у игроков сборной отсутствует мотивация. Во-первых, в составе словаков есть сразу несколько звездных футболистов, которые захотят доказать случайность последних неудач, а менее опытным – понравиться новому тренерскому штабу. Это должно заставить наших футболистов отнестись к поединку с максимальной ответственностью.

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А во-вторых, на матч приедет много болельщиков из Украины, поэтому Андрей Шевченко и его подопечные захотят порадовать их зрелищной игрой.

Уверен, что наши футболисты голодны к победам, поэтому они сделают все, чтобы закончить этот турнир с максимальным результатом", – цитирует Маркевича издание Команда 1.

Напомним, поединок Словакия – Украина состоится сегодня, 16 ноября, начало в 21:45.

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