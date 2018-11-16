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СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ЛІГА НАЦІЙ НІДЕРЛАНДИ - ФРАНЦІЯ

Маркевич: Гравці збірної України голодні до перемог, очікую на максимальний результат

15:59 216 Читать на русском
Маркевич: Гравці збірної України голодні до перемог, очікую на максимальний результат
Мирон Маркевич / Фото з соцмереж

Екс-наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич поділився очікуваннями від поєдинку Ліги націй Україна – Словаччина.

"Я не вважаю, що у гравців збірної відсутня мотивація. По-перше, в складі словаків є відразу кілька зіркових футболістів, які захочуть довести випадковість останніх невдач, а менш досвідченим – сподобатися новому тренерському штабу. Це має змусити наших футболістів поставитися до поєдинку з максимальною відповідальністю.

Словаччина – Україна: анонс матчу Ліги націй

А по-друге, на матч приїде багато вболівальників з України, тому Андрій Шевченко і його підопічні захочуть порадувати їх видовищною грою.

Упевнений, що наші футболісти голодні до перемог, тому вони зроблять все, щоб закінчити цей турнір з максимальним результатом", – цитує Маркевича видання Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок Словаччина – Україна відбудеться сьогодні, 16 листопада, початок о 21:45.

Словаччина – Україна: чому команді Шевченка необхідна перемога попри гарантоване перше місце у групі Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
4
год
:
51
хв
Україна
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Теги
Україна Україна Ліга націй Словаччина - Україна Збірна України Мирон Маркевич
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