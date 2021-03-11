"Я рад, что, наконец-то, прозвучали слова о возрождении славного клуба. Уверен, что за Металлистом соскучились не только в Харькове. Это была хорошая, сильная команда. После того, как Ярославский ушел, конкурентоспособного Металлиста не стало, а вскоре клуб и вовсе исчез с футбольной карты страны. Повторюсь, приятно слышать, что Александр Ярославский взялся за дело. Никто этого не сделает, кроме него – я в этом не сомневаюсь. Ярославский – человек слова. Плюс, я так понял, и харьковская власть готова подключиться к этому процессу. Эти все моменты обнадеживают.

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В пиковые годы Металлист был сильнее Динамо и наравне противостоял Шахтеру. Ярких матчей хватало. Уверен, если бы Ярославский не ушел, Металлист стал бы чемпионом страны. Но, к сожалению, некоторым людям быстро удалось разрушить то, что строилось годами.

Если даже мне и поступит предложение от Металлиста, то нужно садиться и разговаривать о том, как это все видит босс клуба, руководитель. Прошло много времени с тех славных пор, все нужно начинать по сути с нуля. На данном этапе нет смысла об этом говорить. Все зависит от того, как все будет развиваться. Во-первых, нужны футболисты, чтобы команда могла решать серьезные задачи. Необходимо решить целый комплекс проблем: вернуть название клуба, базу, школу. Еще очень много вопросов. Но я знаю Александра Ярославского. Если он что-то сказал, то доведет это дело до конца", – рассказал Маркевич в комментарии Footboom.

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