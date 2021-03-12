Знаменитий Мирон Маркевич близький до повернення до активної футбольної діяльності у Харкові.

"Легендарне тріо Ярославський-Красніков-Маркевич може возз’єднатися у відродженому Металі(сті). Мирон Богданович розраховує повернутися до Харкова.

Маркевич висловився щодо відродження Металіста під крилом Ярославського

От тільки вже не на тренерську лавку, а у крісло функціонера. Але лише у 2023-му році, коли клуб перейде у власність Ярославського", – зазначив журналіст Ігор Бурбас у своєму твіттері.

Нагадаємо, Мирон Маркевич працював у Металісті з 2005 по 2014 роки, здобувши срібні нагороди чемпіонату України, 6 разів посідав третю позицію в УПЛ та виводив команду до 1/4 фіналу Ліги Європи. Найвищих успіх клуб досягнув за співпраці Євгена Краснікова, Олександра Ярославського та Мирона Маркевича.

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