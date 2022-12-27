"Были ли контакты с УАФ и Андреем Павелко о работе со сборной Украины? У нас была договоренность. Я ради этого и работал с УАФ пять лет, потому что была договоренность – Шевченко идет, а я буду тренировать сборную.

Маркевич раскрыл свои планы по работе в сборной Украины

Но не вышло. Не знаю, какие там обстоятельства и кто был за или против. Мне это уже не интересно", - отметил Маркевич в комментарии Fanday.

Примечательно, что Мирон Богданович возглавлял сборную Украины в 2010 году, сыграв в 4 поединках. В итоге – 3 победы и ничья в игре со сборной Нидерландов.

Хто очолить збірну України після Петракова? Дует топів, несподіваний фаворит і ще три варіанти