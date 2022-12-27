"Чи були контакти з УАФ та з Андрієм Павелком щодо роботи зі збірною України? Ми мали домовленість. Я заради цього і працював з УАФ п'ять років, бо була домовленість – Шевченко йде, а я тренуватиму збірну.

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Але не вийшло. Не знаю, які там обставини і хто був за чи проти. Мені це вже не цікаво", – зазначив Маркевич в коментарі Fanday.

Зауважимо, що Мирон Богданович очолював збірну України в 2010 році, зігравши в 4 поєдинках. В підсумку – 3 перемоги та нічия у грі зі збірною Нідерландів.

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