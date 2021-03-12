"К сожалению, приходится констатировать, что я не угадал относительно прохода наших представителей в четвертьфинал Лиги Европы. Припоминается, в своих прогнозах я утверждал, что одна из украинских команд обязательно пройдет дальше, но по-видимому, ошибся.

"Некем выигрывать у Вильярреала": Сабо трезво оценил шансы Динамо на четвертьфинал Лиги Европы

Нельзя сказать, что Динамо провело с Вильярреалом одну из худших игр. Киевлянам не откажешь в старании и, как говорят, на один гол они наиграли, но ведь и испанцы легко могли довести дело до разгрома.

Это именно тот случай, когда соперник оказался сильнее по всем компонентам. К тому же, хозяева не имели права так безалаберно действовать против лидера атак гостей Жерара Морено. Вот он их и наказал за беспечность", – сказал Маркевич в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Динамо на своем поле уступило Вильярреалу со счетом 0:2. Ответный матч уже через неделю, 18 марта, в Испании.

Доля Динамо вирішена, а Луческу помиляється лише в одному: що відбулося проти Вільяреала – розбираємося без емоцій