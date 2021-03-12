"На жаль, доводиться констатувати, що я не вгадав щодо проходу наших представників у чвертьфінал Ліги Європи. Пригадується, у своїх прогнозах я стверджував, що одна з українських команд обов'язково пройде далі, але очевидно, помилився.

"Немає ким вигравати у Вільяреала": Сабо тверезо оцінив шанси Динамо на чвертьфінал Ліги Європи

Не можна сказати, що Динамо провело з Вільяреалом одну з найгірших ігор. Киянам не відмовиш у старанні і, як кажуть, на один гол вони награли, але ж і іспанці легко могли довести справу до розгрому.

Це саме той випадок, коли суперник виявився сильнішим за всіма компонентами. До того ж, господарі не мали права так безладно діяти проти лідера атак гостей Жерара Морено. Ось він їх і покарав за безпечність", – сказав Маркевич у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо на власному полі поступилось Вільяреалу з рахунком 0:2. Матч-відповідь вже за тиждень, 18 березня, в Іспанії.

Доля Динамо вирішена, а Луческу помиляється лише в одному: що відбулося проти Вільяреала – розбираємося без емоцій