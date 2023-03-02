"Я не думаю, что Ротаню нужно было принимать национальную сборную. Надо заниматься серьезно молодежкой.

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Я считаю, что это основное для нас соревнование. Мы никогда не играли на Олимпиаде, давно не попадали в финальную часть Евро U-21. В Александрии также люди на что-то рассчитывают.

Не знаю всех обстоятельств, меня это не интересует. Это неправильно вообще, ни в каком смысле. Я понимаю, что он – парень добросовестный. Не нужно было ему этого предлагать", – сказал Маркевич в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Ротаня накануне назначили и. о. наставника главной команды "сине-желтых", пока наша футбольная ассоциация не договорится о контракте с Сергеем Ребровым. Кроме работы в сборных, легенда Днепра еще является главным тренером Александрии, которая борется за еврокубки.

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