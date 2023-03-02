"Я не думаю, що Ротаню потрібно було приймати національну збірну. Треба займатися серйозно молодіжкою.

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Я вважаю, що це основне для нас змагання. Ми ніколи не грали на Олімпіаді, давно не потрапляли в фінальну частину Євро U-21. В Олександрії також люди на щось розраховують.

Не знаю всіх обставин, мене то не цікавить. Це неправильно взагалі, ні в якому сенсі. Я розумію, що він – хлопець добросовісний. Не потрібно було йому цього пропонувати", – сказав Маркевич у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Ротаня призначили в. о. настаника головної команди "синьо-жовтих", допоки наша футбольна асоціація не домовиться про контракт із Сергієм Ребровим. Окрім роботи у збірних, легенда Дніпра ще є головним тренером Олександрії, яка бореться за єврокубки.

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