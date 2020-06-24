Мариуполь – Ворскла: анонс матча 1/2 финала Кубка Украины

Мариуполь и Ворскла поборются за выход в финал Кубка Украины 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Второй полуфинал Кубка Украины 2019/20 имеет куда большую интригу, чем матч Миная с Динамо. За право попробовать отобрать у киевлян трофей, который они, вероятно, уже успели обмыть (иначе почему так плохо сыграли с Колосом?), поборятся две абсолютно равные команды – Мариуполь и Ворскла. Две недели назад они уже встречались в очной встрече чемпионата и победителя не выявили, но теперь ничьи не будет.

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Мариуполь после возобновления сезона немного разочаровывает. В поединках против Олимпика и той же Ворсклы азовцы выглядели явно хуже – они постоянно вынуждены были отыгрываться, хотя стоит похвалить команду за хорошую реализацию и характер. Подопечные Александра Бабича в родных стенах разгромили Львов, однако "горожане" из-за постоянных переездов находились в не самой лучшей физической форме – и им не дали чистый пенальти в конце первого тайма! Кстати, Олимпик тоже не получил заслуженный пенальти за игру рукой Быкова. Азовцы вообще много фолят – в последних двух турах у них по два футболиста находились в списке дисквалифицированных

Мариуполь в Кубке стартовал рано и не так, чтобы уверенно. Рух в тяжёлом матче победили минимально, с Олимпиком в 1/8 финала команду вытащил пенальти на 90+5-й минуте, а от скромного Альянса подопечные Александра Бабича пропустили дважды. Впрочем, это было до карантина, а сейчас форму футболистов понять трудно – все команды набирают прямо по ходу чемпионата.

Ворскла после возобновления сезона играла с ощущением несправедливости. Команда выглядела значительно лучше в матчах против Львова и Мариуполя, но соперники случайно выривали ничью; зато полтавчане прибили СК Днепр-1 со счётом 2:0, не наиграв ни на один из голов – полтавчане должны были проиграть этот матч, но в их ворота даже чистые пенальти отменяли (без VAR). В целом же подопечные Юрия Максимова радуют содержательным футболом – это уже точно можно смотреть без той боли в сердце, как во времена Виталия Косовского. Ворскла выглядит едва ли не лучше, чем при Василии Сачко с его бронзой и Лигой Европы.

В рамках Кубка "зелёно-белым" много играть не пришлось. Ворскла в 1/8 финала минимально переиграла Колос, который осенью не удивлял, а в четвертьфинале благодаря точному удару с пенальти в исполнении Васина прошел Десну – в обоих случаях команда играла на выезде, и сейчас тоже их придется ехать в гости. Впрочем, ради второго финала Кубка в истории можно и покататься.

Кадровая ситуация

Травмированные: нет

Дисквалифицированы: нет

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Ворскла

Мариуполь: Гальчук – Яворский, Дава, Быков – Кирюханцев, Игнатенко, Мишньов, Горбунов – Кащук, Чурко – Фомин

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Скляр, Пуцлин – Васин, Кулач, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1 (серия пенальти – 4:5)

Большого количества голов ожидать не приходится. Средняя результативность за последние 10 лет в этой паре составила 2,52 гола, большинство поединков – это бесконечные 1:0, 1:1 и 2:1, хотя матч первого этапа в Мариуполе завершился разгромом Ворсклы (3:0). Впрочем, сейчас команды примерно равны (что доказал последний матч), много они не забивают, а ответственность за результат колоссальная.

Соперники неидеальны в защите, поэтому по голу в ворота друг друга они провести должны, а дальше игра, вероятно, закроется – по крайней мере, лишний раз рисковать никто не будет. Именно поэтому дополнительное время и даже серия пенальти кажутся вполне возможными. С "11-метровыми" в этом году больше везёт полтавчанам, но в целом нужно признать – финалистом могут стать как Мариуполь, так и Ворскла. Фаворита в этой паре нет.

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