Маріуполь – Ворскла: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України

Маріуполь та Ворскла поборються за вихід у фіналу Кубка України 2019/20. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Другий півфінал Кубка України 2019/20 має куди більшу інтригу, ніж матч Миная з Динамо. За право спробувати відібрати у киян трофей, який вони, вірогідно, вже встигли обмити (інакше чому так погано зіграли з Колосом?), поборються дві абсолютно рівні команди – Маріуполь і Ворскла. Два тижні тому вони вже зустрічалися в очній зустрічі чемпіонату й переможця не виявили, але тепер нічиї не буде.

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Маріуполь після відновлення сезону трішки розчаровує. У поєдинках проти Олімпіка та тієї ж Ворскли азовці виглядали явно гірше й постійно змушені були відігруватись – хоча варто відзначити команду за хорошу реалізацію та характер. Підопічні Олександра Бабича у рідних стінах розгромили Львів, однак "містяни" через постійні переїзди перебували в ненайкращій фізичній формі – і їм не дали чистий пенальті наприкінці першого тайму! До речі, Олімпік теж не отримав заслужений пенальті за гру рукою Бикова. Азовці взагалі багато фолять – в останніх двох турах вони мали по два футболіста в списку дискваліфікованих.

Маріуполь у Кубку стартував рано і не так, щоб впевнено. Рух у важкому матчі перемогли мінімально, з Олімпіком в 1/8 фіналу команду витягнув пенальті на 90+5-й хвилині, а від скромного Альянса в чвертьфіналі підопічні Олександра Бабича пропустили двічі. Втім, то було до карантину, а зараз форму футболістів зрозуміти важко – всі команди набирають прямо по ходу чемпіонату.

Ворскла після поновлення чемпіонату грала з відчуттям несправедливості. Команда виглядала значно краще у матчах проти Львова та Маріуполя, але суперники виривали результативну нічию; натомість, полтавці прибили СК Дніпро-1 з рахунком 2:0, не награвши на голи – полтавці мали програти цей матч, але в їхні ворота навіть чисті пенальті скасовували (без VAR). Загалом же, підопічні Юрія Максимова тішать змістовним футболом – це вже точно можна дивитися без болю в серці, як за часів Віталія Косовського. Ворскла виглядає ледь не краще, ніж при Сачку з його бронзою та Лігою Європи.

В рамках Кубка "зелено-білим" багато грати не довелося. Ворскла в 1/8 фіналу мінімально переграла Колос, який восени не вражав, а в чвертьфіналі завдяки влучному удару з пенальті у виконанні Васіна пройшов Десну – в обох випадках команда грала на виїзді, і зараз теж їх доведеться їхати в гості. Втім, заради другого фіналу Кубка в історії можна й покататися.

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Ворскла

Маріуполь: Гальчук – Яворський, Дава, Биков – Кирюханцев, Ігнатенко, Мишньов, Горбунов – Кащук, Чурко – Фомін

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Скляр, Пуцлін – Васін, Кулач, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1 (серія пенальті – 4:5)

Великої кількості голів очікувати не доводиться. Середня результативність за останні 10 років у цій парі становила 2,52 голи, більшість поєдинків – це 1:0, 1:1 та 2:1, хоча матч першого етапу в Маріуполі завершився розгромом Ворскли (3:0). Втім, зараз команди приблизно рівні (що довела остання зустріч), багато вони не забивають, а відповідальність за результат колосальна.

Суперники неідеальні в захисті, тож по голу в ворота один одного вони провести повинні, а далі гра, вірогідно, закриється – принаймні, зайвий раз на ризик наражатися ніхто не буде. Саме тому додатковий час і навіть серія пенальті здаються цілком можливими. З "11-метровими" в цьому році більше щастить полтавцяи, але загалом потрібно визнати – фіналістом можуть стати як Маріуполь, так і Ворскла. Фаворита в цій парі немає.

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