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Мариуполь – Ворскла: второй полуфинал Кубка Украины также рассудит Монзуль

19:34 - Читати українською
Мариуполь – Ворскла: второй полуфинал Кубка Украины также рассудит Монзуль
Екатерина Монзуль / Фото: М. Козелко

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матч 1/2 финала Кубка Украины сезона-2019/2020.

 

Екатерина Монзуль, которая работала в первом полуфинале Кубка Украины между Минаем и Динамо, рассудит и второй кубковый поединок между Мариуполем и Ворсклой, сообщает официальный сайт Комитета арбитров УАФ.

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Ассистировать Монзуль будет Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а четвертым арбитром выступит Анастасия Романюк.

Уже традиционно на матче будет работать система VAR, за которую будет отвечать Виталий Романов.

Напомним, кубковый поединок между Мариуполем и Ворсклой состоится в среду, 24 июня, в 19:30 в Мариуполе на стадионе им. Бойко. Победитель противостояния сыграет в финале против Динамо.

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Екатерина Монзуль Виталий Романов Мариуполь - Ворскла Ворскла Ворскла Мариуполь Мариуполь Кубок Украины
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