Азовський клуб підписав контракт із оборонцем до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт Маріуполя.

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Зазначимо, що Сагуткін виступав за азовців на правах оренди, яка завершилась 31 грудня 2020 року.

У поточному сезоні Данило провів 5 матчів у складі азовців, записавши до свого активу 1 гол. Захисник є вихованцем Шахтаря, свого часу встиг пограти за Арсенал-Київ, Єнісей та Маріуполь.

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