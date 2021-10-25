"В Украине есть хорошие агенты, но большинство – тьма. Имен называть не хочется. Всему свое время. Я завершил карьеру, ведь мне сделали так, что я не могу продолжать игровую карьеру на профессиональном уровне в любой команде. Поэтому, в принципе, я и оказался в Польше. Когда я был в Мариуполе, благодаря нескольким людям, не мог играть. Мне уже главный тренер Бабич говорил, что я игрок сборной Украины, у меня все отлично, но игровое время он мне не может дать.

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Я знаю, почему Бабич мне не давал игрового времени в Мариуполе: потому что ФК Мариуполь – это команда одного человека, агента, который когда-то был у меня. Я сейчас говорю про Вадима Шаблия. У меня с ним не очень приятная ситуация вышла. Я, в принципе, мог сам перейти в тот же Мариуполь. Перешел на одних условиях, которые мне выбивал агент, а он мне сказал давать какой-то процент ему. Я ответил, что есть какие-то обязанности. Если бы он мне поднял зарплату, дал какие-то условия, то это одно. Я не против. Но, так как он ничего не сделал...

И в результате у нас с ним пошли какие-то проблемы, и после этого вся ситуация началась. Я понимаю, какая это футбольная фигура в нашей стране. И в Европе он уже куда-то движется, но зная то, как он работает... В Украине все молодые футболисты – это его игроки в основном. Даже при мне в Мариуполе была ситуация. У меня был товарищ в первой команде, мы с ним жили вместе на базе. Он не мог дозвониться до Шаблия четыре дня. Говорит мне: "Дэн, сделай что-нибудь, пожалуйста". Я звоню и говорю: "Вадь, набери человеку, он не может до тебя дозвониться". Вадим отвечает: "Хорошо", и опять не звонит ему неделю.

Шаблий – такой человек, если ты заиграл, то он для тебя что-то сделает, потому что он понимает, что на этом заработает. Если есть какие-то трудные моменты в карьере, то он просто отворачивается. Пример? С Мариуполем очень странный момент был. Мы были на сборах и решался вопрос – продлить аренду или нет. Мне поступила одна зарплата и наступал как раз месяц отдыха.

Я позвонил Шаблию и сказал, что хочу свою семью на отдых отвезти. После этого месяца, грубо говоря, начинается сезон. Вадим сказал, что позвонит в Шахтер и спросит у них, как будет с зарплатой – потому что они с Мариуполем платили наполовину. Позже перезвонил и сказал, что мне после отпуска все выплатят. После него я приезжаю, а мне так ничего и не выплатили", – рассказал Арендарук в интервью Fanday.

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