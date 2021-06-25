Полузащитник Шахтера Дмитрий Топалов продолжит свои выступления за Мариуполь, сообщает официальный сайт азовцев.

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23-летний вингер проведет в команде Остапа Маркевича следующий сезон.

Напомним, Топалов выступает за Мариуполь на правах аренды с 2019 года. В прошлом сезоне он провел за мариупольцев 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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