Мариуполь подписал контракт с Олегом Кудриком, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на 3 года.

Шахтер вернул из аренды в Мариуполе экс-полузащитника Динамо

Кудрик перебрался в Мариуполь на правах свободного агента из Шахтера. Интересно, что клуб только два месяца назад объявил о его аренде, но все же решил подписать его на полноценной основе.

Олег уже успел принять участие в кубковом поединке Мариуполя. Прошлый сезон Кудрик провел в составе Карпат, отыграв 12 матчей и пропустив 15 голов (из них 3 поединка сыграны на ноль).

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