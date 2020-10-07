Маріуполь підписав контракт з Олегом Кудриком, інформує офіційний сайт клубу. Угода розрахована на 3 роки.

Шахтар повернув з оренди в Маріуполі екс-півзахисника Динамо

Кудрик перебрався в Маріуполь на правах вільного агента із Шахтаря. Цікаво, що клуб лише два місяці тому оголосив про його оренду, проте все ж вирішив підписати його на повноцінній основі.

Олег вже встиг взяти участь у кубковому поєдинку Маріуполя. Минулий сезон Кудрик провів у складі Карпат, відігравши 12 матчів та пропустивши 15 голів (з них 3 поєдинки зіграні на нуль).

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