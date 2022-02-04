Накануне у Мариуполя был запланирован спарринг против Сараево, но он не состоялся, информирует официальный сайт азовцев .

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Причина – в погодных условиях. Средиземноморское побережье накрыл шторм, а в окрестностях Анталии уже два дня ливни. Организаторы матча решили отменить игру. До этого Широки Бриег тоже из-за непогоды отказался играть с подопечными Маркевича, а те организовали двусторонку.

Следующий поединок Мариуполя на сборах в Турции запланирован на 6 февраля. Соперником будет Силекс из Северной Македонии. Сообщений о переносе или отмене поединка не было.

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