"У нас появилась возможность сыграть с Шахтером. Мы сразу согласились, потому что хотели проверить свои силы и доказать, что мы не хуже их.

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Считаю, что получился хороший спарринг. Это только первые тренировки и игры на сборах. Нужно все вспомнить и доработать, а голы придут в следующих матчах", – сказал Кащук для ТК Футбол.

Интересно, что 21-летний полузащитник выступает за Мариуполь на правах аренды, а его контракт принадлежит именно Шахтеру. В нынешнем сезоне Кащук провел 17 матчей, в которых отличился 5-ю голами и ассистом.

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