Команда Остапа Маркевича має невеликі труднощі під час підготовки до другої частини сезону 2021/22.

Напередодні Маріуполь мав запланований спаринг проти Сараєво, але він не відбувся, інформує офіційний сайт азовців.

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Причина – у погодніх умовах. Середземноморське узбережжя накрив шторм, а в околицях Анталії вже два дні зливи. Організатори матчу вирішили скасувати гру. До цього Широки Брієг теж через негоду відмовився грати з підопічними Маркевича, а ті організували двосторонку.

Наступний поєдинок Маріуполя на зборах у Туреччині запланований на 6 лютого. Суперником буде Сілекс із Північної Македонії. Наразі повідомлень про перенесення чи скасування зустрічі не було.

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