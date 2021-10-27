Антураж вокруг поединков Мариуполя против Динамо всегда был больше, чем качество "дерби". Киевляне убеждены, что азовцы настраиваются на них как на главный матч в жизни, а однажды дело дошло даже до технического поражения "бело-синих" с исками в CAS – на поле все было прозаичнее. После "технаря" летом 2017-го динамовцы одержали 9 побед с тремя разгромами, а скучная нулевая ничья весной этого года произошла уже после завоевания чемпионства. Была еще одна ничья при Хацкевиче, а несколько встреч действительно оказались непростыми, однако в целом столичный коллектив спокойно бьет Мариуполь.

Сейчас клубу не до словесных баталий с грандом. Команда идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, пропустив больше всего голов (29) и имея 10 поражений в 12-ти турах (при всего одной победе). Последние 5 своих поединков азовцы проиграли, и даже в 1/8 финала Кубка они пробились только после продолжительной серии пенальти с Волынью. В СМИ даже появились слухи об ультиматуме главному тренеру – Остап Маркевич, якобы для сохранения работы должен был показать успешный результат в матчах против Вереса и Динамо.

Вересу в итоге проиграли, но теперь инсайдеры говорят, что никаких ультиматумов не было, а кредит доверия у Маркевича-джуниора огромен. Сам Остап Миронович пообещал болельщикам сыграть на победу не только в кубковой встрече, но и в игре с Динамо в чемпионате, которая пройдет на выходных на их стадионе. Сложно сказать, как это можно сделать с нынешним футболом Мариуполя, но в Кубке всегда возможны сенсационные повороты.

Для подопечных Мирчи Луческу главную проблему составляет не сам матч, а распределение сил. "Бело-синие" вынуждены сначала лететь в Запорожье, а оттуда ехать автобусом в Мариуполь. После игры необходимо возвращаться назад, ведь город находится в красной зоне, а через день придется снова повторять этот путь. Между тем уже во вторник Динамо должно принимать Барселону. Нагрузка серьезная, поэтому следует ожидать ротации состава и включения режима экономии энергии в течение длительных отрезков поединка. Это шанс для азовцев.

Впрочем, следует быть откровенным – футболистам Мариуполя необходимо сходить в церковь. Ну или воспользоваться услугами экстрасенсов или шаманов вуду. Без помощи высших сил переиграть нынешнее "Динамо" почти нереально. "Бело-синие" в текущем сезоне проигрывали только топам, а ничья с Ингульцом стала случайностью, только подтвердившей правило. В субботу киевляне на классе одолели СК Днепр-1, а Зорю они переехали без проблем. Десну разгромили, Колос унизили, а других соперников динамовцы либо разбили, либо переиграли на "первой передаче".

Словом, фаворит встречи очевиден. Впрочем, это Кубок – здесь никогда нельзя быть уверенным в чем-то до конца. Тем он и славен.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Чоботенко – Кулач, Попов, Беседин

Вне заявки: Буяльский, Супряга, Де Пена, Андриевский

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Динамо

Мариуполь: Кудрик – Стасюк, Мампаси, Меличенко, Драмбаев – Чех, Мишнев – Кащук, Очеретько, Топалов – Кулаков

Динамо: Бойко – Тымчик, Забарный, Шабанов, Караваев – Шепелев, Шапаренко – Цыганков, Леднев, Витинью – Шкурин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

В кубковых турнирах возможны любые истории, но сугубо по логике шансы у Мариуполя не просто призрачны – они отсутствуют. Сейчас даже самые сильные середняки УПЛ не могут зацепиться за очки с Динамо. Киевляне доминируют во всех аспектах, тогда как азовцы плетутся на дне таблицы, допуская детские ошибки. Подопечные Остапа Маркевича не могут сыграть даже в поединках против аутсайдеров.

Можно только поставить на отсутствие разгрома, ведь бело-синим необходимо экономить силы и проводить ротацию. Победа гранда не вызывает сомнений.