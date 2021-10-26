"Мы будем пытаться дать бой в обоих матчах. Для этого и существует футбол -–чтобы играть до конца в каждой игре. Мы будем играть на победу.

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В составе будут изменения. Это естественно и логично. Играть через два дня следующий матч – тяжело. И, безусловно, мы учтем этот фактор и внесем коррективы в тактику на каждую игру и стратегию двух матчей. Будем думать. Посмотрим, как сложатся матчи. Это будут интересные игры.

Путь выхода из кризиса один – это победы! Я действительно общался с руководством, и мы пришли к такому выводу, что команде зимой необходимо будет усиление. Но до зимы у нас еще будут игры, в которых мы должны взять максимум очков. И мы будем к этому стремиться!" – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, азовцы имеют серию из 4 поражений подряд в УПЛ. Завтра Мариуполь примет Динамо в рамках 1/8 финала Кубка Украины, а 30 октября – в 13-м туре чемпионата.

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