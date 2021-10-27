Антураж навколо поєдинків Маріуполя проти Динамо завжди був більшим, ніж якість "дербі". Кияни переконані, що азовці налаштовуються на них, як на головний матч у житті, а одного разу справа дійшла навіть до технічної поразки "біло-синіх" з позовами у CAS – на полі ж все було прозаїчніше. Після "технаря" влітку 2017-го динамівці здобули 9 перемог з трьома розгромами, а нудна нульова нічия навесні цього року сталася вже після завоювання чемпіонства. Була ще одна нічия за часів Хацкевича, а кілька зустрічей дійсно виявились непростими, однак в цілому столичний колектив спокійно б'є Маріуполь.

"Проти Динамо будемо грати на перемогу в обох матчах": Остап Маркевич налаштований перервати жахливу серію Маріуполя

Зараз же клубу не до словесних баталій з грандом. Команда йде на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ, пропустивши найбільше голів (29) і маючи 10 поразок у 12-ти турах (при всього одній перемозі). Останні 5 своїх поєдинків азовці програли, і навіть у 1/8 фіналу Кубка вони пробились лишень після тривалої серії пенальті з Волинню. У ЗМІ навіть з'явилися чутки про ультиматум головному тренеру – Остап Маркевич, ніби-то, для збереження роботи повинен був дати успішний результат в матчах проти Вереса й Динамо.

Вересу в підсумку програли, але тепер інсайдери говорять, що жодних ультиматумів не було, а кредит довіри у Маркевича-джуніора величезний. Сам Остап Миронович пообіцяв вболівальникам зіграти на перемогу не тільки в кубковій зустрічі, і в грі з Динамо у чемпіонаті, яка пройде на вихідних на їхньому стадіоні. Важко сказати, як це можна зробити з нинішнім футболом Маріуполя, але в Кубку завжди можливі сенсаційні повороти.

Для підопічних Мірчі Луческу головну проблему становить не сам матч, а розподіл сил. "Біло-сині" змушені спочатку летіти до Запоріжжя, а звідти їхати автобусом у Маріуполь. Після гри необхідно повертатись назад, адже місто перебуває у червоній зоні, а через день доведеться знову повторювати цей шлях. Між тим, вже у вівторок Динамо має приймати Барселону. Навантаження серйозне, тож варто очікувати на ротацію складу й вмикання режиму економії енергії протягом тривалих відрізків поєдинку. Це – шанс для азовців.

Втім, варто бути відвертим – футболістам Маріуполя необхідно сходити до церкви. Ну або ж скористатися послугами екстрасенсів чи шаманів вуду. Без допомоги вищих сил переграти нинішнє Динамо майже нереально. "Біло-сині" у поточному сезоні програвали лишень топам, а нічия з Інгульцем стала випадковістю, яка лишень підтвердила правило. У суботу кияни на класі здолали СК Дніпро-1, а Зорю вони переїхали без проблем. Десну розгромили, Колос принизили, а інших суперників динамівці або розтрощили, або переграли на "першій передачі".

Словом, фаворит зустрічі очевидний. Втім, це Кубок – тут ніколи не можна бути впевненим у чомусь до кінця. Тим він і славний.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Чоботенко – Кулач, Попов, Бєсєдін

Поза заявкою: Буяльський, Супряга, Де Пена, Андрієвський

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Динамо

Маріуполь: Кудрик – Стасюк, Мампасі, Меліченко, Драмбаєв – Чех, Мишньов – Кащук, Очеретько, Топалов – Кулаков

Динамо: Бойко – Тимчик, Забарний, Шабанов, Караваєв – Шепелєв, Шапаренко – Циганков, Лєднєв, Вітінью – Шкурін

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

В кубкових турнірах можливі будь-які історії, але суто за логікою шанси у Маріуполя не просто примарні – вони відсутні. Зараз навіть найсильніші середняки УПЛ не можуть зачепитись за очки з Динамо. Кияни домінують у всіх аспектах, в той час як азовці плетуться на дні таблиці, допускаючи дитячі помилки. Підопічні Остапа Маркевича не можуть зіграти рівно навіть у поєдинках проти аутсайдерів.

Можна лишень поставити на відсутність розгрому, адже "біло-синім" необхідно економити сили й проводити ротацію. Перемога гранда не викликає сумнівів.

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