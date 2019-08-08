Мариуполь – АЗ: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы

Мариуполь принимает АЗ Алкмар в первой встрече 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Мариуполь – АЗ на "Футбол 24", начался в 20:00 по киевскому времени. Команда Бабича стартовала в УПЛ 2019/20 с поражения от Колоса и победы над Александрией, которая взяла бронзовые медали предыдущего сезона. Голландцы – очень своеобразный соперник. Этим летом в спаррингах они успели разгромить Брюгге (5:2) и с подобным счетом проиграли Александрии (0:3). После 3-х сухих поражений подряд пришла пора официальных игр. АЗ не пропустил ни в одной из них (0:0 и 0:3 против Хакена в ЛЕ, 4:0 с Фортуной Ситтард в чемпионате).

Мариуполь узнал потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

Мариуполь: Худжамов (к) – Полегенько, Чоботенко, Быков, Горбунов – Чех, Федорчук – Чурко, Мишнев, Вакула – Тищенко

Запасные: Гальчук, Дава, Яворский, Топалов, Танковский, Кирюханцев, Кащук

АЗ: Бизот – Свенссон, Влаар, Вуйтенс, Вийндаль – Коопмейнерс (к), Мидтше, Оуведжан – Стенгс, Боаду, Идрисси

Запасные: Де Боер, Хацидиакос, Йонсен, Класси, Рейндерс, Сугавара, Гундмундссон

Маріуполь – АЗ: стартові склади на матч кваліфікації Ліги Європи