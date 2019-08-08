Маріуполь – АЗ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

Маріуполь приймає АЗ Алкмаар у першій зустрічі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу – цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Маріуполь – АЗ на "Футбол 24", розпочнеться о 20:00 за київським часом. Команда Бабича стартувала в УПЛ 2019/20 з поразки від Колоса та перемоги над Олександрією, яка взяла бронзові медалі попереднього сезону. Нідерландці – дуже своєрідний суперник. Цього літа у спарингах вони встигли розгромити Брюгге (5:2) і з подібним рахунком програли Олександрії (0:3). Після 3-х сухих поразок поспіль прийшла пора офіційних ігор. АЗ не пропустив у жодній з них (0:0 і 0:3 проти Хакена в ЛЄ; 4:0 з Фортуною Сіттард у чемпіонаті).

Маріуполь дізнався потенційного суперника у плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Маріуполь: Худжамов (к) – Полегенько, Чоботенко, Биков, Горбунов – Чех, Федорчук – Чурко, Мишньов, Вакула – Тищенко

Запасні: Гальчук, Дава, Яворський, Топалов, Танковський, Кірюханцев, Кащук

АЗ: Бізот – Свенссон, Влаар, Вуйтенс, Війндаль – Коопмейнерс (к), Мідтше, Оуведжан – Стенгс, Боаду, Ідріссі

Запасні: Де Боєр, Хацідіакос, Йонсен, Класі, Рейндерс, Сугавара, Гундмундссон

Маріуполь – АЗ: стартові склади на матч кваліфікації Ліги Європи