Мариуполь – Заря: анонс матча УПЛ

Мариуполь в рамках 19-го тура УПЛ принимает Зарю. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Весеннюю часть чемпионата откроют Мариуполь и Заря. Обе команды в этой встрече преследуют важные задачи: азовцам нужно удержаться в зоне плей-офф за еврокубки, а луганчанам нужно или не отставать от Динамо (до киевлян два очка), или не подпускать Десну си Александрией (от них отделяет всего одно очко). Мариуполю в последнее время даются матчи с Зарёй (три победы и ничья), поэтому можно надеяться на интересный по меркам УПЛ поединок.

Сборы

Заря провела на сборах восемь матчей, выиграв шесть и не пропустив ни одного гола (забили 15). В соперниках не было серьёзных клубов, но были кусачие балканцы, поляки и казахи. В целом, команда работала в рамках того стиля, который был присущ Скрипнику в первой части сезона, поэтому особых изменений после зимнего перерыва в футболе луганчан не возникнет.

Мариуполь договорился на сборах о девяти товарищеских встречах, в которых удалось добыть только четыре победы – впрочем, и поражение было лишь одно. Соперники представляли страны Балкан, Балтии, Австрии и даже Украины (со Львовом расписали 1:1), а в целом подопечные Александра Бабича забили 23 гола – правда, девять из них были проведены в матче против латвийской Валмиеры. Оборона отработала не лучшим образом, пропустив десять мячей, но на сборах это не очень показательно. В целом, Мариуполь за зиму также не претерпел стилистических изменений.

Кадровая ситуация

Заря серьёзно разгрузила первую команду, избавившись от Литвина, Нортона, Уциды, Ратао и Будковского, а также отдав в аренду Белого. Главным ударом по кадровой комплектации луганчан стала потеря Русина, которого забрало Динамо; зато пришли нападающий Будучности Перович, опорник Цвек и племянник Игоря Цыганыка – Андрей Циганикс. Последнего Виктор Скрипник знает по работе в Германии (Андрей был в системе Байера вместе с Абу Ханной).

Мариуполь за время зимнего перерыва не смог удержать только Вакулу, однако большой брат не оставил младшего в беде. На правах аренды Шахтер поделился с азовцами Игнатенко, Дудиком, Кирюханцевым, Сагуткиным, Муравским и Библиком. Классика, без которой УПЛ была бы уже не та – возможно, когда-то Мариуполь усилится и Тайсоном с Патриком.

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Заря

Мариуполь: Гальчук – Полегенько, Дава, Яворский, Быков – Федорчук, Чех – Чурко, Мишнёв, Муравский – Фомин

Заря: Махарадзе – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Цвек – Леднев, Юрченко, Громов – Кабаев

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Матч должен порадовать болельщиков голами, хотя феерии вроде поединка Бетис – Мальорка ожидать не приходится. Тем не менее, команды только входят в сезон, но более собранным и агрессивным кажется именно коллектив Виктора Скрипника. Так или иначе, делать прогноз на точный результат трудно – эта встреча может пойти по любому сценарию.