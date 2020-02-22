Маріуполь – Зоря: анонс матчу УПЛ

Маріуполь в рамках 19-го туру УПЛ приймає Зорю. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Весняну частину чемпіонату відкриють Маріуполь та Зоря. Обидві команди в цій зустрічі переслідують важливі завдання: азовцям важливо втриматись у зоні плей-офф за єврокубки, а луганцям потрібно або не відставати від Динамо (до киян два очки), або не підпускати Десну й Олександрію (від них відділяє лише одне очко). Маріуполю останнім часом даються матчі із Зорею (дві перемоги і нічия), тож можна сподіватися на цікавий за мірками УПЛ поєдинок.

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Збори

Зоря провела на зборах вісім матчів, вигравши шість і не пропустивши жодного голу (забили 15). В суперниках не було серйозних клубів, але були кусючі балканці, поляки та казахи. Загалом, команда працювала в рамках того стилю, який був властивий Скрпинику в першій частині сезону, тож особливих змін після зимової перерви у футболі луганців не виникне.

Маріуполь домовився на зборах про дев'ять товариських зустрічей, в яких вдалося здобути лише чотири перемоги – втім, і поразка була лише одна. Суперникам були представник країн Балкан і Балтії, Австрії й навіть України (зі Львовом розписали 1:1), а загалом підопічні Олександра Бабича забили 23 голи – щоправда, дев'ять з них було проведено в матчі проти латвійської Валмієри. Оборона відпрацювала не найкращим чином, пропустивши десять м'ячів, але на зборах це не дуже показово. Загалом, Маріуполь за зиму також не зазнав стилістичних змін.

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Кадрова ситуація

Зоря серйозно розвантажила першу команду, здихавшись Литвина, Нортона, Уціди, Ратао та Будківського, а також віддавши у оренду Білого. Найголовнішим ударом по кадровій комплектації луганців стала втрата Русина, якого забрало Динамо; натомість, прийшли нападник Будучності Перовіч, опорник Цвек та племінник Ігоря Циганика – Андреас Циганікс. Останнього Віктор Скрипник знає по роботі в Німеччині (Андреас був у системі Байєра разом з Абу Ханною).

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Маріуполь за час зимової перерви не зміг втримати лише Вакулу, однак великий брат не залишив молодшого у біді. На правах оренди Шахтар поділився з азовцями Ігнатенком, Дудиком, Кирюханцевим, Сагуткіним, Муравським та Бібликом. Класика, без якої УПЛ була б вже не та – можливо, колись Маріуполь підсилиться і Тайсоном з Патріком.

Також варто зазначити, що гру пропустять хавбеки Дмитро Іванісеня (Зоря) та В'ячеслав Танковський – у обох дискваліфікації.

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Зоря

Маріуполь: Гальчук – Полегенько, Дава, Яворський, Биков – Федорчук, Чех – Чурко, Мишньов, Муравський – Фомін

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Цвек – Лєднєв, Юрченко, Громов – Кабаєв

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Матч повинен потішити вболівальників голами, хоча феєрії на кшталт поєдинку Бетіс – Мальорка очікувати не доводиться. Все ж, команди лише входять у сезон, але більш зібраним та агресивним здається саме колектив Віктора Скрипника. Так чи інакше, робити прогноз на точний результат важко – ця зустріч може піти за будь-яким сценарієм.

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