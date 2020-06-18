Минай – Динамо: Ступар высоко оценил работу Монзуль в матче Кубка Украины, но нашел другого виновника

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился впечатлениями от работы тренерской бригады во главе с Екатериной Монзуль в поединке 1/2 финала КУ.

"Мы привыкли критиковать Екатерину Монзуль за манеру работы с видеоповторами, однако в матче Минай – Динамо арбитр показала, что способна принимать важные решения и без VAR. А как иначе, если решение очевидно. На 27-й минуте Дуэлунда сбил Попович и задерживать игру просмотром видеоповтора смысла не было – это пенальти.

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Трижды Екатерина Монзуль прибегала к помощи видеосистемы, когда руки игроков контактировали с мячом в штрафной. Впервые – когда после удара Соля полет мяча заблокировал Шпак. Второй раз – когда на пути мяча стал Йосип Пиварич. Екатерина Монзуль в обоих эпизодах не назначила пенальти, руководствуясь тем критерием, что руки не были отведены от корпуса. Так или иначе, а последовательность арбитр проявила – и за это ее нельзя не похвалить.

Что касается контакта мяча с рукой Караваева, то Екатерина не смотрела повтор лично, а только выслушала подсказку через гарнитуру. И пенальти также не был назначен справедливо, ведь мяч попал в опорную руку игрока Динамо, который упал на газон.

Можно говорить, что Екатерина Монзуль хорошо справилась со своей работой. Разве что отсутствие желтой карточки у Поповича в эпизоде, когда тот прибежал на разборки в штрафную соперника, заслуживает критики. А вот ассистент Марина Стрелецкая провела не лучший поединок. Гол Вербича на 52-й минуте был отменен справедливо, но очень много времени ушло на определение офсайда. И только с помощью VAR. Еще одна ошибка Стрелецкой – это сорванная на 86-й минуте атака Динамо из-за нереального офсайда у Вербича", – цитирует Ступаря UA-Football.

Напомним, кроме поединка КУ Минай – Динамо (2:0), Монзуль недавно обслуживала поединок киевлян против Шахтера (1:3).

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