Мариуполь и Рух оказались в очень трудной ситуации. У львовян она вообще критическая, ведь подопечные Ивана Федыка идут на последней позиции с отставанием в одно очко от спасительной тринадцатой строчки. Правда, у них есть матч в запасе, однако его ещё нужно выиграть – и пока с победами у "жёлто-чёрных" дела идут неоднозначно. Да, они переиграли Минай две недели назад, но там игра шла на 0:0 – результат сделали лаки-шот от Кондракова и пенальти в концовке поединка. В прошлом же туре коллектив расписал нулевую ничью с Ингульцом, хотя эта осечка была недопустима.

У Руха впереди стоят матчи сразу с двумя прямыми конкурентами (Львов и Олимпик) – и к ним необходимо подойти с минимальными потерями по очкам. Команда Ивана Федыка и так слишком много потеряла в Кропивницком. Любая неудача сейчас может оказаться роковой для львовян, поэтому с Мариуполем необходимо играть даже не на ничью. Руху нужно бороться за победу.

Азовцы тоже рискуют вылететь из УПЛ, хотя шансы на дауншифтинг самые низкие – они имеет отрыв в пять очков от последней позиции. Впрочем, не стоит забывать о матче в запасе у конкурентов и собственный непростой календарь (Динамо и Десна в последних двух турах). Что хуже всего, результаты и футбол Мариуполя не позволяют уверенно говорить о сохранении прописки в элите – с начала декабря подопечные Остапа Маркевича провели 12 матчей, выиграв лишь один (перестрелку с Ингульцом, 4:3) при восьми поражениях.

В предыдущем туре команда вообще опростоволосилась. Все ожидали легкой победы над совсем "мёртвым" Олимпиком, однако после бодрого старта с быстрым голом азовцы отдали инициативу, пропустили в ответ и лишь чудом не проиграли. Дончане выносили молодой коллектив в одни ворота – и это очень важный сигнал для Руха. Если "олимпийцы" так легко играют с Мариуполем, то и львовянам не стоит соглашаться на ничью.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сикан (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Кулаков – Федорчук

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Рух

Мариуполь: Гальчук – Меличенко, Быков, Чоботенко, Стасюк – Чех, Танковский – Очеретько, Мишнёв, Топалов – Бондаренко

Рух: Бандура – Гагун, Стаменкович, Зец, Мысык – Мартынюк, Карасюк – Бойчук, Кухарка, Климчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Мариуполь дважды встречался с Рухом – в рамках текущего сезона УПЛ команды расписали нулевую ничью, а в прошлогоднем Кубке азовцы одержали минимальную победу. Таким образом, ожидать большого количества голов сегодня точно не стоит. Азовцы значительно слабее своей осенней версии, а сейчас команда ещё и осталась без двух основных нападающих – львовяне же неделю назад даже Ингульцу не забили (по крайней мере, так, чтобы это можно было зафиксировать). При этом на обе команды сейчас давит огромная ответственность.

Нии может быть зафиксирован любой результат. Всё решит реализация и концентрация, но Мариуполь и Рух имеют с этим серьёзные проблемы. В таких случаях очень часто случается ничья.