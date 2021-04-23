Маріуполь і Рух опинилися у важкій ситуації. У львів'ян вона взагалі критична, адже підопічні Івана Федика йдуть на останній позиції з відставанням у одне очко від рятівної тринадцятої сходинки. Щоправда, у них є матч в запасі, однак його ще потрібно виграти – і поки що з перемогами у "жовто-чорних" справи йдуть неоднозначно. Так, вони переграли Минай два тижні тому, але там гра йшла на 0:0 – результат зробили лакі-шот від Кондракова та пенальті наприкінці поєдинку. У попередньому ж турі колектив розписав нульову нічию з Інгульцем, хоча ця осічка була неприпустимою.

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У Руха попереду стоять матчі одразу з двома прямими конкурентами (Львів та Олімпік) – і до них необхідно підійти з мінімальними втратами по очках. Команда Івана Федика і так занадто багато втратила у Кропивницькому. Будь-яка невдача зараз може виявитись фатальною для львів'ян, тож у поєдинку з Маріуполем навіть нічия не стане позитивним результатом. Рух повинен битися за перемогу.

Азовці теж ризикують вилетіти з УПЛ, хоча їхні шанси на дауншифтінг найменші – вони мають відрив у п'ять очок від останньої позиції. Втім, варто не забувати про матчі в запасі у конкурентів та власний непростий календар (Динамо й Десна в останніх двох турах). Щонайгірше, результати та футбол Маріуполя не дозволяють впевнено говорити про збереження прописки в еліті – від початку грудня підопічні Остапа Маркевича провели 12 поєдинків, вигравши лишень один (перестрілку з Інгульцем, 4:3) при восьми поразках.

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У попередньому турі команда взагалі опростоволосилась. Всі очікували легкої перемоги над зовсім "мертвим" Олімпіком, однак після бадьорого старту зі швидким голом азовці віддали ініціативу, пропустили у відповідь і лишень дивом не програли. Донеччани виносили молодий колектив в одні ворота – і це дуже важливий сигнал для Руха. Якщо "олімпійці" так легко грають з Маріуполем, то і львів'янам не варто погоджуватись на нічию.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сікан (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Кулаков – Федорчук

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Рух

Маріуполь: Гальчук – Меліченко, Биков, Чоботенко, Стасюк – Чех, Танковський – Очеретько, Мишньов, Топалов – Бондаренко

Рух: Бандура – Гагун, Стаменкович, Зец, Мисик – Мартинюк, Карасюк – Бойчук, Кухарук, Климчук – Кондраков

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Маріуполь двічі зустрічався з Рухом – в рамках поточного сезону УПЛ команди розписали нульову нічию, а в минулорічному Кубку азовці здобули мінімальну перемогу. Таким чином, очікувати великої кількості голів сьогодні точно не варто. Азовці значно слабші за свою осінню версію, а нині команда ще й залишилась без двох основних нападників – львів'яни ж тиждень тому навіть Інгульцю не забили (принаймні, так, щоб це можна було зафіксувати). При цьому на обидві команди зараз тисне шалена відповідальність.

Нині може бути зафіксований будь-який результат. Все вирішить реалізація та концентрація, але Маріуполь і Рух мають з цим серйозні проблеми. В таких випадках дуже часто трапляється нічия.

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